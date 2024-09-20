Перепутали с J-35: на китайском авианосце испытывают палубный истребитель J-15B (видео)

Аналитики издания Zona Militar утверждают, что стелс-истребитель J-35 в настоящее время находится на стадии разработки и летных испытаний. А на авианосце Liaoning совершал полеты модернизированный истребитель J-15B.

Related video

Недавно китайские СМИ сообщили об испытаниях истребителя-невидимки J-35 на авианосце CNS Liaoning, что свидетельствовало бы о значительном расширении возможностей военного флота НОАК. Однако обозреватели издания Zona Militar написали, что углубленный анализ фотографий показал, что самолет, испытываемый на палубе китайского авианосца, является не J-35, как предполагалось ранее, а модернизированным истребителем J-15B.

"Хотя первоначальное предположение предполагало, что это может быть истребитель-невидимка J-35, который в настоящее время находится на стадии разработки и летных испытаний, реальность предполагает, что это новый бортовой самолет J-15B", — утверждают авторы материала.

Кратко об истребителе J-15B

J-15B — это усовершенствованная версия китайского авианосного истребителя Shenyang J-15, который активно используется на авианосцах Liaoning и Shandong.

Ключевым нововведением в J-15B является переход с конфигурации STOBAR (взлет с коротким разбегом и задержкой) на более современную CATOBAR (взлет с катапульты и задержкой). Эта система, впервые установленная на китайском авианосце нового поколения Fujian, дает J-15B возможность нести более тяжелое вооружение и увеличенную полезную нагрузку.

Первоначальные тесты J-15B начались на суше — взлеты и посадки производились на специально подготовленных полосах, имитирующих палубу авианосца. Видеорепортажи китайского телеканала CCTV зафиксировали первые успехи в этих испытаниях. И вот теперь истребитель выходит на новый этап — испытания на самом Liaoning, что подтверждает серьезные намерения Китая в развитии этого проекта.

Что касается производства, то Китай планирует постепенно заменить старые модели J-15 на J-15B. Текущие оценки предполагают, что около 50 единиц J-15A находятся в эксплуатации, в основном обслуживая существующие китайские авианосцы STOBAR, Liaoning и Shandong.

Сообщения о проведении испытательных взлетов и посадок J-15B на Liaoning привлекли внимание специалистов, так как такие тесты являются важнейшим шагом на пути к полноценной эксплуатации этих самолетов на авианосцах нового поколения. Одновременно с этим, во время выхода "Ляонина" в море на его палубе были замечены макеты других перспективных самолетов, таких как J-35 и KJ-600 — новый китайский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Важно

Китай детально показал магнитные катапульты своего авианосца Fujian, — первые видео

Ранее сообщалось, что все три китайских авианосца военного флота НОАК, в том числе и находящийся на испытаниях CNS Fujian, были замечены в море одновременно, что стало уникальным событием.