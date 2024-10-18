Обсуждений не было: Умеров опровергает, что США требуют объявить мобилизацию с 18 лет

По словам главы оборонного ведомства, вопросы по мобилизации иногда обсуждаются с международными партнерами, которые интересуются, почему Украина не мобилизует молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг слухи о давлении со стороны США относительно снижения возраста мобилизации до 18 лет. Об этом он заявил 18 октября на брифинге, передает "Радио Свобода".

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что мобилизация в стране осуществляется согласно действующему законодательству, которое определяет призывной возраст от 25 до 60 лет.

"Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон (о мобилизации. — Ред.), в котором четко понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, как тренируется, как выходит из периметра", — цитирует СМИ слова министра.

Умеров отметил, что вопросы по мобилизации иногда обсуждаются с международными партнерами, которые интересуются, почему Украина не мобилизует молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Однако такое решение было принято Верховной Радой, и правительство следует установленным правилам.

На вопрос о возможных изменениях в мобилизации, министр подчеркнул, что Украина придерживается всех норм законодательства

"Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады", — заявил Умеров.

В ОП заявили, что США давят на Зеленского

15 октября советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что американские политики якобы давят на Украину по вопросу мобилизации молодежи, но президент Владимир Зеленский продолжает отстаивать текущий призывной возраст. По его словам, республиканцы и демократы настаивают на проведении мобилизационных мероприятий для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, аргументируя это тем, что во время войны во Вьетнаме, которая длилась с 1965 по 1973 годы, в армию забирали с 19 лет.