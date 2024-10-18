Обговорень не було: Умєров спростовує, що США вимагають оголосити мобілізацію з 18 років

За словами очільника оборонного відомства, питання щодо мобілізації іноді обговорюють із міжнародними партнерами, які цікавляться, чому Україна не мобілізує молодих людей віком від 18 до 25 років.

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Міністр оборони України Рустем Умєров спростував чутки про тиск з боку США щодо зниження віку мобілізації до 18 років. Про це він заявив 18 жовтня на брифінгу, передає "Радіо Свобода".

Очільник оборонного відомства наголосив, що мобілізація в країні здійснюється згідно з чинним законодавством, яке визначає призовний вік від 25 до 60 років.

"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чуток. Третє: коли мене запитують про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон (про мобілізацію. — Ред.), у якому чітко зрозуміло, як входить до периметру людина, як вона стає військовозобов'язаною, як тренується, як виходить із периметра", — цитує ЗМІ слова міністра.

Умєров зазначив, що питання щодо мобілізації іноді обговорюють із міжнародними партнерами, які цікавляться, чому Україна не мобілізує молодих людей віком від 18 до 25 років. Однак таке рішення ухвалила Верховна Рада, і уряд дотримується встановлених правил.

На запитання про можливі зміни в мобілізації, міністр наголосив, що Україна дотримується всіх норм законодавства.

"Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми говоримо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді", — заявив Умєров.

В ОП заявили, що США тиснуть на Зеленського

15 жовтня радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що американські політики нібито тиснуть на Україну щодо питання мобілізації молоді, але президент Володимир Зеленський продовжує відстоювати поточний призовний вік. За його словами, республіканці та демократи наполягають на проведенні мобілізаційних заходів для громадян віком від 18 до 25 років, аргументуючи це тим, що під час війни у В'єтнамі, що тривала з 1965 до 1973 року, в армію забирали з 19 років.