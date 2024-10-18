"Остался я, он и двое на подстраховке": боевой медик из Прикарпатья ценой собственной жизни спас побратима

Сначала Анатолий Доманский стоял на обороне территорий Донецкого направления, а затем прошел ускоренный учебный курс подготовки в Великобритании, где и получил квалификацию боевого медика взвода и очень гордился новой должностью.

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34-летний младший сержант Анатолий Доманский из Ивано-Франковска весной 2023 года без колебаний стал на защиту Украины. Несмотря на то, что у него был врожденный порок сердца, ему вручили повестку и мобилизовали в ВСУ. Он очень гордился, что был боевым медиком взвода, а погиб, спасая жизни своих бойцов. Историю Анатолия Доманского рассказали "Факты".

Сначала Анатолий Доманский стоял на обороне территорий Донецкого направления, а затем прошел ускоренный учебный курс подготовки в Великобритании, где и получил квалификацию боевого медика взвода. Боец проходил службу в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Во время службы боевым медиком он "вытащил с того света" многих ребят. За что и был представлен к награде "За спасенные жизни", но, к сожалению, не успел ее получить. Медик погиб на Херсонщине во время переправы раненых из Крынок.

О том, что Анатолий Доманский погиб, его сестра узнала, когда была на работе. Это было 25 апреля.

"В одной из групп в вайбере жена военного написала: "Есть информация об "Эмигранте", отзовитесь, кто спрашивал". "Эмигрант" — это был позывной брата. Впоследствии в личные сообщения она написала, что мой брат погиб на переправе. Об этом она узнала в больнице, когда была у своего мужа, от ребят, которых привезли с ранениями. Говорила, что по коридорам только все и говорили об "Эмигранте", очень плакали и говорили, что когда погибает медик, то это очень большая потеря для всех", — рассказывает сестра медика Валентина Кулиний 2024 года.

Анатолий Доманский "Эмигрант"

Женщина говорит, что не знала, как сказать об этом маме, но решилась. На следующий день после этого матери медика принесли извещение, которое подтвердило, что 21 апреля Анатолий погиб.

Тяжело переживают потерю бойца и его собратья. Его командир Слава рассказал, что Анатолий был действительно квалифицированный боевой медик.

"В Крынках ему неоднократно приходилось спасать жизни собратьев, а также длительно их поддерживать до момента эвакуации. Благодаря его усилиям было эвакуировано много раненых, о которых говорили, что они уже не выживут. Так, однажды, когда в позицию попал танковый снаряд, и обломком парню перебило брюшную полость, то Анатолий не растерялся. Он как высококвалифицированный хирург провел операцию по сбору органов обратно и сшивание брюшины, благодаря этому удалось стабилизировать парня и через три дня его эвакуировать и передать врачам", — рассказывает командир.

Еще один побратим павшего — Константин — вспоминает Анатолия как всегда позитивного и светлого человека.

"Никогда никому не отказывал. Всегда вел себя достойно, с ним было приятно работать. Однажды отказался от эвакуации, потому что не хотел оставлять меня там одного. Наших ребят тогда уже вывели, остался я, он и еще двое, которые были на подстраховке на эвакуацию. Очень трудно мне об этом говорить, потому что много прошли вместе сложных моментов", — рассказал Константин.

За все длительное время, проведенное в Крынках, сам Анатолий несколько раз получал ранения, но продолжал работать с более тяжелыми ранеными. Во время эвакуации из Крынок Анатолий погиб, прикрыв собой раненого собрата от обломков.

После гибели Анатолия Доманского представили к награде "За мужество" III степени, он награжден знаком отличия "За честь и доблесть" (посмертно) от городского головы Ивано- Франковска. А недавно семья бойца зарегистрировала петицию к главе государства, в которой просит присвоить боевому медику звание Героя Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, как разведчик ВСУ рассказал, как сбежал из плена россиян и отстреливался от них.