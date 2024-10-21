Шли 23, он вызвался 24-м: история бойца Теробороны, который спас подразделение под Невским

Когда подразделение пошло на задание, оккупанты их опередили и ждали с тремя танками и десантом. Военнослужащий из штаба, который добровольно вызвался, решил принять бой, а собратьев отправил обратно на позиции.

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В районе Невского в Донецкой области десант РФ окружил подразделение ВСУ. Ситуацию собственной жизнью спас боец из штаба. Эту историю в своем телеграмм-канале рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, боец работал в штабе в отделе планирования батальона, ЗКБ по огневой подготовке. К ним в штаб поступил приказ сформировать штурмовую группу для стабилизации обстановки.

Группу сформировали, в нее вошли 23 человека. Боец из штаба решил к ним присоединиться, потому что чувствовал ответственность.

"Сформировали, 23 человека. Он вызвался 24-м, потому что ситуация была мутноватая, да и таким был он, которые своих не бросают во всех смыслах этой фразы", — рассказал "Офицер".

По его словам, когда подразделение бойцов пошло на задание, оккупанты их опередили и ждали на месте с тремя танками и десантом.

"Он решил принять бой. Минус танчик, и завязался бой с десантом. БК было только на марш личному составу, в основном, без опыта вообще. Отправил всех на отход. Всех 21 человек, которые тогда еще были живы, или 300-е. Вышли все 21", — рассказал военный.

Далее, по его словам, боец вел бой сам — он подпускал оккупантов как можно ближе, потому что экономил патроны и тратил по одному на каждого российского воина.

"БК критически заканчивался, последнюю гранату он оставил себе. И ею же забрал еще 1 п**ара, вместе с собой. Чувак из штаба. С ТРО, Саня! С ТРО! Вот такие воюют воины, да, с ТРО, но — воины", — резюмировал "Алекс".

Напомним, что в Курской области 9 морпехов спасли бойцов смежных подразделений, вызвав огонь на себя.