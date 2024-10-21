Йшли 23, він зголосився 24-м: історія бійця тероборони, який врятував підрозділ під Невським

Коли підрозділ пішов на завдання, окупанти їх випередили і чекали з трьома танками та десантом. Військовослужбовець зі штабу, який добровільно зголосився, вирішив прийняти бій, а побратимів відправив назад на позиції.

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В районі Невського на Донеччині десант РФ оточив підрозділ ЗСУ. Ситуацію власним життям врятував боєць зі штабу. Цю історію в своєму телеграм-каналі розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, боєць працював у штабі у відділі планування батальйону, ЗКБ з вогневої підготовки. До них у штаб надійшов наказ сформувати штурмову групу для стабілізації становища.

Групу сформували, до неї увійшли 23 особи. Боєць зі штабу вирішив до них долучитися, бо відчував відповідальність.

"Сформували, 23 чоловіки. Він зголосився 24-м, бо ситуація була каламутна та й таким був він, які своїх не кидають у всіх сенсах цієї фрази", — розповів "Офіцер".

За його словами, коли підрозділ бійців пішов на завдання, окупанти їх випередили і чекали на місці з трьома танками і десантом.

"Він вирішив прийняти бій. Мінус танчик, зав'язався бій із десантом. БК було лише на марш особовому складу, в основному, без досвіду взагалі. Відправив всіх на відхід. Всі, 21 чоловік, які тоді ще були живі, чи 300-ті. Вийшли всі 21", — розповів військовий.

Далі, за його словами, боєць вів бій сам — він підпускав окупантів якнайближче, бо економив патрони і витрачав по одному на кожного російського вояку.

"БК критично закінчувався, останню гранату він залишив собі. І нею ж забрав ще 1 п**ара, разом із собою. Чувак зі штабу. З ТРО, Саня!. З ТРО! От такі воюють воїни, так, з ТРО, але — воїни", — резюмував "Алекс".

Нагадаємо, що в Курській області 9 морпіхів врятували бійців суміжних підрозділів, викликавши вогонь на себе.