Готовили к уничтожению "дьяволов НАТО": в РФ отправили элитное подразделение "боевых рабов" КНДР

Военные этого подразделения воспитывались в информационном вакууме без внешнего воздействия — ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов. Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению и врагов "любимого лидера".

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Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов", которое ранее охраняло его отца Ким Чен Ира. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, издание ссылается на информацию южнокорейской разведки, которая сообщила, что накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию переправили 1 500 северокорейских солдат. Спутники обнаружили 4 десантных корабля и 3 фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.

Далее количество перелетов военно-транспортных самолетов Ан-124 РФ между Владивостоком и Пхеньяном стало расти.

"Очевидно, они также перевозили бойцов. По меньшей мере 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов", — пишет BILD.

Отмечается, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии, которое ранее охраняло отца диктатора Ким Чен Ира. Издание BILD называет их "боевыми рабами", поскольку бойцов выращивали в информационном вакууме без внешнего воздействия (ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов).

"Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Очевидно, их также отправили на войну в Украину", — пишет BILD.

Напомним, что 21 октября у Путина прокомментировали отправку бойцов КНДР под Курск. Там заявили, что развивают свои отношения во всех областях, ведь это их суверенное право.