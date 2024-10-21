Готували до знищення "дияволів НАТО": до РФ відправили елітний підрозділ "бойових рабів" КНДР

Військові цього підрозділу виховувалися в інформаційному вакуумі без зовнішнього впливу — ні інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів. Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення та ворогів "улюбленого лідера".

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Кім Чен Ин послав до України елітний підрозділ "бойових рабів", який раніше охороняв його батька Кім Чен Іра. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, видання посилається на інформацію південнокорейської розвідки, яка повідомила, що напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 до 13 вересня, до Росії переправили 1 500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили 4 десантні кораблі та 3 фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджин і Хамхин до Владивостока.

Далі кількість перельотів військово-транспортних літаків Ан-124 РФ між Владивостоком і Пхеньяном почала зростати.

"Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 із них тренуються у казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи та російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів", — пише BILD.

Зазначається, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії, який раніше охороняв батька диктатора Кім Чен Іра. Видання BILD називає їх "бойовими рабами", оскільки бійців вирощували в інформаційному вакуумі, без зовнішнього впливу (ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів).

"Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" та ворогів "улюбленого лідера". Очевидно, їх також відправили на війну в Україні", — пише BILD.

Нагадаємо, що 21 жовтня у Путіна прокоментували відправлення бійців КНДР під Курськ. Там заявили, що розвивають свої відносини в усіх галузях, бо це їхнє суверенне право.