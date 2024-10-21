"Крыло-1" и "Перо": малоизвестный беспилотник СССР мог использоваться в войне в Афганистане

О советском комплексе сведений сохранилось немного, хотя находился он на вооружении и выпускался серийно, но не массово. Полных характеристик нет.

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В СССР с 70-х годов прошлого века на вооружении находились два беспилотных комплекса — ВР-2 "Стриж" (БпЛА Ту-141) и армейский ВР-3 "Рейс" (Ту-143). Разрабатывался и дивизионный комплекс "Крыло-1" из БПЛА "Перо". Об этом пишет портал Militarnyi.

Над "Крылом-1" с начала 80-х годов велись работы в Екатеринбурге, в научно-производственном предприятии "Старт". БПЛА "Перо" разрабатывали в Казани, в КБ "Сокол". Это был небольшой аппарат с цилиндрическим фюзеляжем длиной 3 м, прямым крылом размахом 2 м и хвостовым оперением в форме перевернутой буквы Y. Двигатель – турбореактивный МД-45 тягой 45 кгс.

Стартовая масса "Пера" — 245 кг, скорость – 240-250 км/ч, дальность полета — только 90 км. Радиус ведения разведки не превышал 40 км, а учитывая, что стартовая позиция "Крыла-1" не располагалась вплотную к линии фронта, глубина разведки была не более 30 км. Рабочая высота полета при ведении разведки — от 100 до 1000 м.

БПЛА запускался с пусковой установки 801Н-20 на шасси тягача МТ-ЛБу, который был носителем трех беспилотников. В состав комплекса входили машины обеспечения на шасси грузовиков ЗиЛ-131.

В общей сложности комплекс состоял из 9 дронов и 22 специальных машин. Во время посадки беспилотников использовались парашюты. Это БПЛА многоразового использования — до десяти полетов

Как Ту-141 и Ту-143, БПЛА "Перо" не был управляемым в полете – он летел по заранее заложенной программе, по маршруту с двумя-тремя точками поворота.

Разведывательное оборудование включало:

панорамный фотоаппарат ПА-3;

телеоборудование "Крыло ТВ;

тепловизионное оборудование "Крыло ИК".

Вероятно, комплекты аппаратуры были сменными, и беспилотник в полете мог нести только один из трех вариантов. Прямого упоминания об этом нет, но, учитывая малые габариты "Пера" и громоздкость советской аппаратуры, это выглядит вполне логичным, говорится в публикации.

Машина 801Н-10

В техническом отношении комплекс, появившийся на вооружении в 1987 году (по другим данным в 1982-м), отставал примерно на 20 лет. БПЛА не был дистанционно управляемым. Во-вторых, не было возможности передачи разведывательной информации в реальном времени, отмечает военный историк Андрей Харук, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Подготовка фотосхемы из 40 снимков занимала 1,5-2 часа. Материалы по аппаратуре "Крыло ИК" были готовы к просмотру через 10-15 минут после посадки. Даже телеаппаратура "Крыло ТВ" обеспечивала просмотр с задержкой 6-8 минут и только в режиме стоп-кадра. Неудивительно, что беспилотник "Крыло-1" не получил широкого применения.

По неподтвержденным данным, "Крыло-1" использовалось во время боевых действий в Афганистане

На рубеже 80-90-х годов прошлого столетия комплексами "Крыло-1" вооружили две эскадрильи 405-го отдельного полка беспилотных летательных аппаратов (Прибалтийский ПО, г. Таураге, Литва), у третьей эскадрильи были комплексы "Рейс". В июне 1993 г. полк вывели из Литвы во Вязники Владимирской области. Комплексы "Крыло-1" эксплуатировались в РФ до 1998 года, после чего их законсервировали.

В середине нулевых годов БПЛА попытались "реанимировать". Появилось "Крыло-2" из ударного БПЛА "Дань-БАРУК". На вооружение его не взяли из-за слишком малой дальности полета, но после 2015 года трансформировали в воздушную мишень "Дань-М".

Напомним, что накануне, 20 октября, в РФ заявили о массовой атаке БПЛА: насчитали более 100 дронов.

Также сообщалось, что 20 октября стало известно о гибели одного из лучших операторов БПЛА, который ликвидировал более 500 оккупантов.