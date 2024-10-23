Тройня в инкубаторе в Германии: украинца на границе "спалила" послеродовая депрессия жены

Мужчина рассказал проникновенную историю о больных младенцах в немецкой больнице. Свои слова он подтвердил "документами".

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На границе пограничники задержали украинца, который пытался выехать за границу по "липовой" легенде. Мужчина предоставил сотрудникам Государственной пограничной службы на КПП "Шегини" поддельные документы о многодетности. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Как поведал 26-летний мужчина, он должен попасть в Германию, поскольку у него там "в инкубаторе" в больнице находятся его дети, которые родились в июле 2024 года. С ними также находится его жена.

"Многодетный" отец

"Однако у пограничников по этому факту имеется другая информация — женщина сейчас в Украине. На это у путника тоже был аргумент: да, она вернулась, но исключительно из-за послеродовой депрессии", — рассказали в ГПСУ.

Как пояснили пограничники, документы у "многодетного" папы оказались поддельными и не дают права на пересечение границы.

"Итак, "плодовитому" гражданину грозит уголовная ответственность за их подделку", — резюмировали в ГПСУ.

Коллаж ГПСУ на тему тройни украинца

Напомним, что 28-летний украинец женился на теще, чтобы выехать за границу. Супруги до последнего отстаивали версию настоящей любви, но пограничники обнаружили, что экс-супруга мужчины за день до этого выехала за границу. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение.