Трійня в інкубаторі в Німеччині: українця на кордоні "спалила" післяпологова депресія дружини

Чоловік розповів проникливу історію про хворих немовлят у німецькій лікарні. Свої слова він підтвердив "документами".

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На кордоні прикордонники затримали українця, який намагався виїхати за кордон за "липовою" легендою. Чоловік надав співробітникам Державної прикордонної служби на КПП "Шегині" підроблені документи про багатодітність. Про цей випадок розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Як повідомив 26-річний чоловік, він має потрапити до Німеччини, оскільки там "в інкубаторі", в лікарні, перебувають його діти, які народилися в липні 2024 року. З ними також і його дружина.

"Багатодітний" батько

"Проте у прикордонників щодо цього факту наявна інша інформація — жінка зараз в Україні. На це у подорожнього теж був аргумент: так, вона повернулася, та виключно через післяпологову депресію", — розповіли в ДПСУ.

Як пояснили прикордонники, документи в "багатодітного" татуся виявилися підробленими і не надають права на перетинання кордону.

"Отже, "плідному" громадянину загрожує кримінальна відповідальність за їхню підробку", — резюмували в ДПСУ.

Коллаж ДПСУ на тему трійні українця

Нагадаємо, що 28-річний українець одружився з тещею, щоб виїхати за кордон. Подружжя до останнього відстоювало версію справжнього кохання, але прикордонники виявили, що ексдружина чоловіка за день до цього виїхала за кордон. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір.