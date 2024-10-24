Сомнительная модернизация: российский Ту-160М2 намерен "прикрыть свой зад" (фото)

Как вариант, российский бомбардировщик может обзавестись хвостовым радаром и новейшими ракетами класса "воздух-воздух" Р-74М. Однако практическая реализация такого решения вызывает вопросы.

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Российские пропагандисты сообщили о модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160М2 в плане его защитных возможностей. Речь идет о защите задней полусферы за счет установки радиолокационной станцией заднего обзора и оснащению "новыми ракетами" класса "воздух-воздух". Однако, как отметили обозреватели Bulgarian Military, некоторые эксперты скептически относятся к заявленным улучшениям.

Защита задней полусферы

Российские источники утверждают, что Ту-160М2 новой постройки "стал первым в мире стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем, который может поражать воздушные цели в задней полусфере".

Помимо установки хвостового радара для обнаружения воздушных угроз с тыла, самолет якобы оснащен новым классом ракет "воздух-воздух", способных поражать цели как в прямом, так и в обратном направлениях. И хотя о каких именно ракетах идет речь доподлинно неизвестно, эксперты предположили, что Ту-160М2 будет запускать ракеты по ходу движения, то есть вперед, после чего боеприпас должен сориентироваться в полете и ликвидировать угрозу.

Такое решение вызвано тем, что бомбардировщикам такого класса практически невозможно выполнить маневр, чтобы занять атакующую позицию, так как на это займет много времени и топлива, что поставит в свою очередь под угрозу выполнение основной боевой задачи. Поэтому, как правило, тяжелые бомбардировщики сопровождаются истребителями.

Таким образом технология защиты задней полусферы могла бы решить проблему дорогостоящих маневров и выйти за пределы традиционных периметров обороны без сопровождения истребителей.

Бомбардировщик Ту-160 с сопровождением Фото: topwar.ru

Критика модернизации

Между тем не все эксперты положительно оценивают такие усовершенствования. Скептики сомневаются в эффективности технологии, которая позволяет ракетам разворачиваться на 180 градусов в полете.

И хотя исторические прецеденты, такие как разработка ракеты К-13А в 1960-х годах, показывают, что подобные технологии существовали ранее, их эффективность в реальных боевых условиях остается под вопросом.

Некоторые специалисты также выражают опасения, что такие технически сложные системы могут оказаться уязвимыми перед современными средствами радиоэлектронного противодействия, которые активно развиваются западными странами.

В то же время российские конструкторы могли оснастить бомбардировщик ракетами Р-74М, обладающими высокой маневренностью и дальностью поражения — до 40 км. Эти ракеты способны перехватывать цели на скоростях до 2 500 км/ч, что делает их крайне эффективными против высокоманевренных воздушных угроз.

Фото: Скрин видео

Благодаря современным двигателям с вектором тяги, Р-74М способны эффективно работать как против воздушных угроз спереди, так и в задней полусфере, что значительно повысило бы обороноспособность бомбардировщика.

"Однако по специфике нового вооружения и его практической эффективности в боевых сценариях остаются вопросы. Ясно лишь то, что Россия намерена сохранить свое преимущество в стратегической авиации, даже несмотря на появление новых вызовов на мировой аэрокосмической арене", — подытожили обозреватели.

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