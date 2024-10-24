Учиться военному делу можно благодаря "Армия+": в приложении запустили онлайн-курсы (видео)

По информации министра обороны, в приложении уже доступны три курса. В будущем планируется добавить еще два курса.

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Отныне в приложении "Армия+" можно учиться военному делу. В приложении собраны верифицированные учебные материалы, рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас авторизованным пользователям доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем". Каждый курс разделен на модули с уроками. После каждого модуля — тест для проверки знаний, а в конце курса — экзамен.

Курс позволит бойцам получать важные знания даже в полевых условиях. Бойцы смогут не только получить информацию, но и усвоить ее на практике.

"Мы не останавливаемся и уже работаем над новыми курсами, такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка", — добавил Рустем Умеров.

Напомним, в четверг, 8 августа, в Украине официально запустили приложение "Армия+". Его цель — освободить военнослужащих от бумажной работы и предоставить возможность подавать рапорты онлайн. Тогда президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что приложение будет наполняться новыми функциями.

С начала октября в мобильном приложении "Армия+" можно исправить данные о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было уточнить статус обновления данных.