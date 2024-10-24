Навчатись військової справи можна завдяки "Армія+": у додатку запустили онлайн-курси (відео)

За інформацією міністра оборони, у додатку вже доступні три курси. В майбутньому планується додати ще два курси.

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Відтепер у застосунку "Армія+" можна навчатись військової справи. У додатку зібрані верифіковані навчальні матеріали, розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Наразі авторизованим користувачам доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем". Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля — тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит.

Курс дасть змогу бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах. Бійці зможуть не тільки отримати інформацію, а й засвоїти її на практиці.

"Ми не зупиняємось і вже працюємо над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка", — додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, в Україні офіційно запустили застосунок "Армія+". Його мета — звільнити військовослужбовців від паперової роботи й надати змогу подавати рапорти онлайн. Тоді президент України Володимир Зеленський зазначав, що додаток буде наповнюватись новими функціями.

З початку жовтня у мобільному додатку "Армія+" можна виправити дані про військову службу. Водночас генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.