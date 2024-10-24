Много организмов с разными командирами: боец ВСУ рассказал, почему РФ имеет продвижение

Огромное количество КАБов в России и преимущество в личном составе, а также не до конца подготовленный и мотивированный личный состав Сил обороны Украины — все это помогает россиянам быстро продвигаться на фронте, говорит Олег Романов.

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Силы обороны показывают неплохой результат, если смотреть на потери врага, но он был бы лучше, если бы они работали как единый организм. Об этом в интервью TSN.UA рассказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов, "Ромаха".

По его словам, огромное количество КАБов в России и преимущество в личном составе, а также не до конца подготовленный и мотивированный личный состав Сил обороны Украины — все это помогает российским оккупантам быстро продвигаться на фронте.

"Немаловажный фактор есть — это управление. У нас есть проблема в том, что очень-очень много маленьких подразделений. Это надо все форматировать в дивизии. Возможно также в такие более управляемые какие-то подразделения большие. И брать, например, на участок 30 км фронта, чтобы занимал его только один организм с одним командиром, который несет ответственность за свое направление. Как-то я так это вижу", — говорит Олег Романов.

Он отметил, что, несмотря на потери врага, Силы обороны Украины показывают очень неплохой результат.

"Я думаю, что у них также есть какие-то проблемы с личным составом. Потому что мы все чаще видим, что после того как Силы обороны Украины умело начали вырезать их "глаза" в небе в виде "Орланов" и других средств наблюдения, мы нашими FPV-iками начали их уничтожать. Так их операторы разведывательных дронов пошли также на штурмовые действия, были брошены. И это меня очень смешит", — рассказал военный.

Напомним, что 24 октября бойцы ВСУ рассказывали, что город Селидово на Донбассе является эпицентром боевых действий по всему фронту. Бои идут буквально во всех частях города, ВС РФ штурмуют отовсюду.