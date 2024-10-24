Багато організмів з різними командирами: боєць ЗСУ розповів, чому РФ має просування

Величезна кількість КАБів у Росії та перевага в особовому складі, а також не до кінця підготовлений і мотивований особовий склад Сил оборони України — усе це допомагає росіянам швидко просуватися на фронті, говорить Олег Романов.

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Сили оборони показують непоганий результат, з огляду на втрати ворога, але він був би кращий, якби вони працювали як єдиний організм. Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов, "Ромаха".

За його словами, величезна кількість КАБів у Росії та перевага в особовому складі, а також не до кінця підготовлений та мотивований особовий склад Сил оборони України — усе це допомагає російським окупантам швидко просуватися на фронті.

"Важливий чинник є — це управління. У нас є проблема в тому, що дуже-дуже багато маленьких підрозділів. Це треба все форматувати в дивізії. Можливо, також у більше керовані якісь підрозділи великі. І брати, наприклад, на ділянку 30 км фронту, щоб займав його лише один організм з одним командиром, який несе відповідальність за свій напрямок. Якось я так це бачу", — каже Олег Романов.

Він зауважив, що, з огляду на втрати ворога, Сили оборони України показують дуже непоганий результат.

"Я думаю, що в них також є якісь проблеми з особовим складом. Тому що ми все частіше бачимо, що після того як Сили оборони України вправно почали вирізати їхні "очі" в небі у вигляді "Орланів" та інших засобів спостереження, ми нашими FPV-iками почали їх знищувати. То їхні оператори розвідувальних дронів пішли також на штурмові дії, були кинуті. І це мене дуже смішить", — розповів військовий.

Нагадаємо, що 24 жовтня бійці ЗСУ розповідали, що місто Селидове на Донбасі є епіцентром бойових дій по всьому фронту. Бої йдуть буквально у всіх частинах міста, ЗС РФ штурмують звідусіль.