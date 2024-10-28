Название должно было запутать СССР: 6-й отряд SEAL — одни из лучших спецвойск на Земле

Бойцы подразделения SEAL Team 6 должны быть специалистами по части ближнего боя. Они проходят процесс отбора и оценки, так называемую Green Team.

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6-й отряд SEAL или DEVGRU известен по ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году. Элитное подразделение "Морских котиков" специализируется по части борьбы с терроризмом и спасению заложников.

Фокус перевел публикацию военного журналиста Ставроса Атламазоглу.

Это подразделение было сформировано Ричардом "Диком" Марсинко в 1980-х годах для использования в антитеррористических миссиях и конфликтах с равными противниками. С четырьмя штурмовыми и двумя вспомогательными отрядами его представители проходят интенсивную подготовку, в т.ч. строгий отбор "Green Team".

Несмотря на недавнюю шумиху, связанную с предполагаемыми проступками, SEAL Team 6 остается бесценной силой в спецоперациях США, которая была переориентирована для "работы в тени".

Бойцы подразделения SEAL Team 6 должны быть экспертами по части ближнего боя. При этом они проходят процесс отбора и оценки, называемый Green Team.

SEAL Team 6 состоит из четырех штурмовых эскадрилий (Blue, Red, Gold, Silver), одной эскадрильи сбора разведданных (Black) и одной эскадрильи мобильной поддержки (Gray).

В подразделении есть несколько должностей прямой поддержки для штурмовиков, но бойцам необходимо пройти базовую подготовку по подводной саперной работе, а также проверку Green Team. Таким образом, круг кандидатов, доступных для набора в SEAL Team 6, ограничен, но есть и исключения.

Такой подход отличается от того, что практикуют в контртеррористическом подразделении специального назначения армейского отряда Delta Force, которые набирает в свой состав представителей всех американских военных.

SEAL Team 6 был создан в начале 1980-х годов Ричардом "Диком" Марсинко. Необходимость в контртеррористических подразделениях для спасения заложников стала очевидной после того, как террористы продолжали захватывать авиалайнеры и круизные лайнеры.

Однако ожидалось, что новое подразделение также будет сражаться в конфликтах с равными противниками, если это понадобится. В то время у ВМС было только две команды SEAL (SEAL Team 1 и SEAL Team 2), но новой команде дали обозначение "6", чтобы сбить с толку представителей СССР относительно точного количества действующих команд SEAL.

Во время войн в Афганистане и Ираке SEAL Team 6 отводилась центральная роль в контртеррористической и контрповстанческой стратегии сил США. В 2010-х годах с подразделением было связан ряд скандалов, сообщалось о возможных военных преступлениях, злоупотреблением наркотиками.

Однако, по данным издания, ВМС и Командование ВМС в значительной степени взяли ситуацию под контроль, и подразделения SEAL вновь действуют втихую, не привлекая к себе излишнего внимание.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, специализирующийся на спецоперациях и ветеран греческой армии. У него степень бакалавра в Университете Джонса Хопкинса и магистра в Школе передовых международных исследований (SAIS). Он пишет для Business Insider, Sandboxx и SOFREP.

Напомним, что Фокус в своем материале объяснял, что спецназ из КНДР и разведчики из Сеула столкнутся на поле боя в Украине, и к чему это может привести.

Также сообщалось об оценках таинственного спецназа КНДР на Западе.