Назва мала заплутати СРСР: 6-й загін SEAL — одні з найкращих спецвійськ на Землі

Бійці підрозділу SEAL Team 6 мають бути фахівцями з ближнього бою. Вони проходять процес відбору та оцінювання, так звану Green Team.

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6-й загін SEAL або DEVGRU відомий за ліквідацією Усами бен Ладена 2011 року. Елітний підрозділ "Морських котиків" спеціалізується на боротьбі з тероризмом і порятунку заручників.

Фокус переклав публікацію військового журналіста Ставроса Атламазоглу.

Цей підрозділ був сформований Річардом "Діком" Марсінко в 1980-х роках для використання в антитерористичних місіях і конфліктах із рівними супротивниками. З чотирма штурмовими та двома допоміжними загонами його представники проходять інтенсивну підготовку, зокрема суворий відбір "Green Team".

Попри нещодавній галас, пов'язаний із ймовірними проступками, SEAL Team 6 залишається неоціненною силою в спецопераціях США, яка була переорієнтована для "роботи в тіні".

Бійці підрозділу SEAL Team 6 мають бути експертами з ближнього бою. Водночас вони проходять процес відбору та оцінки, так звану Green Team.

SEAL Team 6 складається з чотирьох штурмових ескадрилій (Blue, Red, Gold, Silver), однієї ескадрильї збору розвідданих (Black) і однієї ескадрильї мобільної підтримки (Gray).

У підрозділі є кілька посад прямої підтримки для штурмовиків, але бійцям необхідно пройти базову підготовку з підводної саперної роботи, а також перевірку Green Team. Отже, коло кандидатів, доступних для набору в SEAL Team 6, обмежене, але є й винятки.

Такий підхід відрізняється від того, що практикують у контртерористичному підрозділі спеціального призначення армійського загону Delta Force, який набирає до свого складу представників усіх американських військових.

SEAL Team 6 був створений на початку 1980-х років Річардом "Діком" Марсінко. Необхідність у контртерористичних підрозділах для порятунку заручників стала очевидною після того, як терористи продовжували захоплювати авіалайнери та круїзні лайнери.

Однак очікувалося, що новий підрозділ також битиметься в конфліктах із рівними супротивниками, якщо це знадобиться. На той час у ВМС було тільки дві команди SEAL (SEAL Team 1 і SEAL Team 2), але новій команді дали позначення "6", щоб збити з пантелику представників СРСР щодо точної кількості команд SEAL, що діють.

Під час воєн в Афганістані та Іраку SEAL Team 6 відводилася центральна роль у контртерористичній і контрповстанській стратегії сил США. У 2010-х роках із підрозділом було пов'язано низку скандалів, повідомлялося про можливі воєнні злочини, зловживання наркотиками.

Однак, за даними видання, ВМС і Командування ВМС значною мірою взяли ситуацію під контроль, і підрозділи SEAL знову діють нишком, не привертаючи до себе зайвої уваги.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений військовий журналіст, який спеціалізується на спецопераціях і ветеран грецької армії. У нього ступінь бакалавра в Університеті Джонса Гопкінса і магістра в Школі передових міжнародних досліджень (SAIS). Він пише для Business Insider, Sandboxx і SOFREP.

Нагадаємо, що Фокус у своєму матеріалі пояснював, що спецпідрозділи із КНДР і розвідники із Сеула зіткнуться на полі бою в Україні, і до чого це може призвести.

Також повідомлялося про оцінки таємничого спецпідрозділа КНДР на Заході.