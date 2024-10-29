Лучший танк против сил РФ: эксперты дали оценку шведской машине Strv 122 (видео)

Шведский танк отличается надежной бронезащитой, способной выдержать попадание противотанковых управляемых ракет, а также высокой скоростью, маневренностью и огневой мощностью.

Related video

Украинские журналисты показали эксклюзивные кадры танка Strv 122, используемого Силами обороны. Этот шведский основной боевой танк, основанный на Leopard 2A5, отличается усовершенствованной броней, обеспечивающей высокую устойчивость к противотанковым угрозам. Как сообщили 28 октября обозреватели Army Recognition, украинские экипажи высоко оценивают возможности шведской машины, которая стала одним из лучших образцов западной бронетехники, используемой против оккупантов.

Поступление этих танков стало результатом февральской передачи десяти единиц от Швеции. Несмотря на потери в ходе боев в Харьковской и Луганской областях, Strv 122 показал свою эффективность и выживаемость на фоне современных угроз.

На фоне интенсивного использования Россией противотанковых ракет и атак дронов ВСУ усилили защиту танков Strv 122 эффективным камуфляжем, который снижает заметность в инфракрасном диапазоне и усложняет обнаружение с дронов. Он дополняет основную броню танка, состоящую из высокопрочной стали, вольфрама и керамических компонентов, что повышает выживаемость машины в условиях боя.

Ключевые особенности Strv 122

Шведский танк отличается надежной бронезащитой, способной выдержать попадание противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а также высокой огневой мощностью и маневренностью.

Бронезащита: композитная броня танка обеспечивает надежную защиту от современных противотанковых боеприпасов. Отмечается, что Strv 122 выдержал попадание российской ПТУР комплекса "Корнет" в сентябре 2023 года, не нанеся повреждений экипажу.

Вооружение: основная 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/44 эффективно действует против тяжелой брони и укреплений. А два 7,62-мм пулемета Ksp m/94 и дымовые гранатометы GALIX обеспечивают огневую поддержку.

Управление и защита: Strv 122 оснащен системой химической, биологической, радиологической и ядерной защиты (CBRN), лазерными дальномерами, тепловизорами и системой управления Celsius Tech Systems AB для быстрого реагирования и целеуказания.

Ходовые качества: дизельный двигатель V-12 MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с. обеспечивает максимальную скорость 68 км/ч и запас хода около 550 км, что позволяет танку быть маневренным на сложных участках местности.

Таким образом танк Strv 122 остается стратегически важным для Сил обороны Украины. Его бронирование, огневая мощь и адаптация к условиям современного боя обеспечивают высокий уровень защиты и повышают боеспособность украинской армии в войне с Россией.

Важно