В основном 20-летние и подростки: разведка Южной Кореи обнародовала отчет о солдатах КНДР в РФ

Это первый раз, когда северокорейские войска отправляются за границу для борьбы, и это прекрасная возможность понять возможности северокорейской армии, говорят в южнокорейской разведке.

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Военным, направленным из Северной Кореи в РФ, в основном около 20 лет, а некоторые из них — подростки, однако их боевую мощь нельзя недооценивать. Об этом говорится в отчете разведки Южной Кореи.

Национальная разведывательная служба 29 октября заявила, что получила разведывательные данные о передвижении северокорейских войск, направленных в Россию, включая заместителя начальника штаба Ким Ен Бока из Управления генерального штаба армии КНДР в сторону линии фронта в Украине.

"У нас есть разведывательные данные о том, что передовая группа, включая заместителя начальника Генерального штаба Корейской народной армии Кима Ен Бока, движется к линии фронта, мы это подтверждаем", — заявили в Национальной разведывательной службе.

Отмечается, что данные свидетельствуют о том, что движение северокорейских войск в Курскую область в РФ "является неизбежным".

По оценкам Национальной разведывательной службы, северокорейским солдатам, направленным в Россию, было в основном около 20 лет, а некоторые вообще подросткового возраста. Они прошли базовую боевую подготовку как "Штурмовой корпус", и "нельзя недооценивать их боеспособность".

"Это первый раз, когда северокорейские войска отправляются за границу для борьбы, и, оглядываясь назад, это прекрасная возможность для нас понять возможности северокорейской армии", — говорят в южнокорейской разведке.

Национальная служба разведки также заявила, что примерно 4000 северокорейских работников, направленных в Россию в этом году, по оценкам, получают месячную зарплату около 800 долларов.

Напомним, что 28 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3000 военных из Северной Кореи уже воюют на территории Украины. Вскоре количество их личного состава возрастет до 12 тысяч человек.