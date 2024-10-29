Здебільшого 20-річні та підлітки: розвідка Південної Кореї оприлюднила звіт про солдатів КНДР у РФ

Це вперше північнокорейські війська вирушають за кордон для боротьби, тож це прекрасна можливість зрозуміти можливості північнокорейської армії, кажуть у південнокорейській розвідці.

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Військовим, направленим із Північної Кореї до РФ, здебільшого близько 20 років, а деякі з них — підлітки, проте їхню бойову міць не можна недооцінювати. Про це йдеться у звіті розвідки Південної Кореї.

Національна розвідувальна служба 29 жовтня заявила, що отримала розвідувальні дані про пересування північнокорейських військ, направлених до Росії, включно із заступником начальника штабу Кім Йон Боком з Управління генерального штабу армії КНДР, у бік лінії фронту в Україні.

"У нас є розвідувальні дані про те, що передова група, зокрема й заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії Кім Йон Бок, рухається до лінії фронту, ми це підтверджуємо", — заявили у Національній розвідувальній службі.

Зазначається, дані свідчать про те, що рух північнокорейських військ до Курської області в РФ "є неминучим".

За оцінками Національної розвідувальної служби, північнокорейським солдатам, направленим до Росії, було в основному близько 20 років, а деякі й узагалі підліткового віку. Вони пройшли базову бойову підготовку як "Штурмовий корпус", та "не можна недооцінювати їхню бойову здатність".

"Це вперше північнокорейські війська вирушають за кордон для боротьби, тож, озираючись назад, це прекрасна можливість для нас зрозуміти можливості північнокорейської армії", — кажуть у південнокорейській розвідці.

Національна служба розвідки також заявила, що приблизно 4000 північнокорейських працівників, направлених до Росії цього року, за оцінками, отримують місячну зарплату близько 800 доларів.

Нагадаємо, що 28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що 3000 військових із Північної Кореї уже воюють на території України. Незабаром кількість їхнього особового складу зросте до 12 тисяч осіб.