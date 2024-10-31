Российский элитный спецназ понес сокрушительные потери в Украине, — The National Interest

РФ может попытаться воссоздать свои специальные подразделения, но чтобы восполнить стратегический потенциала для операций против равных противников, потребуются не только цифры.

Related video

Одни из самых элитных военных подразделений РФ серьезно пострадали во время полномасштабного вторжения в Украину. Первоначальная их задача состояла в проведении операций по ликвидации украинского руководства.

Фокус перевел статью военного журналиста Ставроса Атламазоглу в The National Interest.

Согласно утечкам Пентагона и сообщениям BBC, бригады российского спецназа значительно сократились.

Элитные силы невозможно заменить в сжатые сроки, и у РФ может уйти до десяти лет, чтобы восстановить состав спецназа до довоенного уровня. Таким образом, РФ потеряет стратегические возможности в возможных боях с равными противниками.

С первых часов большой войны в Украине элитные подразделения специальных операций РФ находились на передовой. Как и у остальных российских военных, их эффективность была разной. Несли тяжелые потери, которые подрывают стратегическую полезность на долгие годы вперед. Вместе с тем подразделения спецназа остаются основной ВС РФ в выполнении сложных миссий.

Российские элитные солдаты

Сокращение "спецназ" появилось еще до Первой мировой, но только после Второй мировой войны Сталин создал первые официальные подразделения. Первоначально подразделения спецназа входили в состав ГРУ и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Эти подразделения специализируются на прямых действиях, стратегической разведке и нетрадиционных методах ведения войны. Обычно у них лучшее оружие и снаряжение.

С точки зрения подготовки во всех подразделениях есть квалификация для парашютного спорта, но только самые элитные получают квалификацию для прыжков с очень большой высоты.

Важно

"Тайный спецназ" КНДР прибыл в Курскую область: как пройдет их столкновение с ВСУ

Подразделения спецназа ГРУ и ФСБ на сегодня — самые элитные и профессиональные. Это подразделения специальных операций 1-го уровня и сравнимы, по крайней мере на бумаге, с отрядом Delta армии США и отрядом SEAL Team 6 ВМС США.

Во время полномасштабного вторжения в Украину Кремль бросил в бой все, что у него было, в т.ч. элитные силы.

Российское военное командование планировало использовать эти подразделения, чтобы добиться легкой победы. Пока десантники российских ВДВ штурмовали аэропорт Гостомель рядом с Киевом, спецназовцы должны были атаковать президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

Кремль хотел обезглавить украинскую структуру управления и контроля в самой важной точке конфликта и вызвать хаос у противника. Попытка устранить Зеленского и украинское руководство провалилась.

Вместе с тем российские военные продолжили использовать элитные силы спецназа в конфликте. Спецназовцы появлялись во всех важных сражениях, включая Мариуполь, Херсон, Лиман, Харьков, Киев и Донбасс, отмечают журналисты.

Тяжелые потери коснулись и элитного спецназа. В апреле 2023 года летчик Национальной гвардии ВВС США раскрыл несколько секретных документов. Некоторые касались войны в Украине и оценок Пентагоном участников боевых действий. Также были и документы о подразделениях спецназа и потерях в войне.

Сообщалось, что все, кроме одной из пяти бригад спецназа, которые отправились на войну 24 февраля 2022 года, понесли значительные потери к концу лета.

По оценкам Агентства военной разведки, в одной из отдельных бригад спецназа, было всего "125 активных военнослужащих из 900 развернутых". В военном отношении это подразделение, которое потеряло почти 90% своего боевого состава.

Такие цифры только увеличились бы, поскольку ВСУ начали чрезвычайно успешное контрнаступление всего несколько недель спустя, в сентябре 2022 года. Всего за несколько дней были освобождены сотни квадратных километров территории. В ходе контрнаступления Третья гвардейская бригада спецназа ГРУ, одно из самых элитных подразделений России, была поймана при отступлении и вынуждена была вести оборонительные действия в городе Лиман.

В последующих сообщениях BBC отмечалось, что подразделение спецназа потеряло до 75% личного состава. Российские военные даже используют подразделения спецназа для атаки на украинские окопы, что обычно является задачей обычной пехоты.

Хотя свежих данных о потерях спецназа после лета 2022 года нет, чрезвычайно большие потери, понесенные всеми российскими силами, свидетельствуют о том, что подразделения специальных операций спецназа продолжают нести значительные потери.

В целом, российские силы потеряли в боях почти 700 000 человек, потери продолжают расти ежедневно, отмечают журналисты.

Москва не сможет воссоздать потенциал спецвойск в ближайшее время. В утекших секретных документах Пентагон подсчитал, что России потребуется до 10 лет, чтобы восстановить свой потенциал специальных операций.

РФ может попытаться воссоздать свои подразделения спецназа, но чтобы восполнить стратегический потенциала для специальных операций, потребуется гораздо больше, чем просто цифры.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, который специализируется на специальных операциях. Пишет для Business Insider, Sandboxx и SOFREP.

Напомним, что 31 октября комбат 3 ОШБр пригласил на службу бойцов из СЗЧ.

Также Фокус в своем материале объяснял, как Генштаб борется с потерями в ВСУ.