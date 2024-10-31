Экс-медик "Госпитальеров" собирала средства и тратила их на казино: новые подробности скандала (фото)

"Адмирал Няв" имела большой уровень доверия среди тех, кто ее знал и активно собирала средства на свои счета и распространяла сборы.

Related video

Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" оказался в эпицентре скандала. Причиной стало то, что бывшая "госпитальерка" объявляла сборы на помощь военным, а тратила их на азартные игры и собственный отдых. Об этом говорится в материале Нromadske.

Скандал со сбором средств разгорелся еще летом 2024 года, но недавно появились новые детали.

Так, бывшая "госпитальерка" Анна Скольбушевская с ником "Адмирал Няв" в своей сети Х (Твиттере) собирала деньги на нужды украинской армии. С 2022 года она была одной из фандрейзеров на зарплате и как парамедик ездила на ротации в зону боевых действий. Также девушка причастна к организации работы медицинского эвакуационного автобуса "Госпитальеров", который называют "Австрийка".

Девушка получила авторитет благодаря своей деятельности и пользовалась этим, активно собирая средства на свои счета и распространяя сборы — не только "Госпитальеров", но и других организаций.

Несостыковки в собрании

Летом бдительные пользователи соцсетей заметили, что в сборах "Адмирала Няв" есть несостыковки. Так, в сборе на турникеты, неизвестно куда исчезли 3 тысячи гривен, а со сбора на системы переливания крови без отчета были сняты 166 тысяч гривен, которые должны были получить "Соломенские котики".

Во время сбора было объявлено о розыгрыше сертификатов на курс Stop the bleed, но когда банк был закрыт, сертификаты так и не разыграли. Пользователи Х подняли этот вопрос, Анна пообещала "через несколько часов" все отчитаться и... исчезла.

Между тем несмотря на то, что девушка молчала, волонтеры "Соломенских котиков" заявили, что доверяют "Адмиралу Няв", поэтому не подгоняют и ждут, пока та выйдет на связь.

Далее появились сообщения, что прошло 5 дней, а девушка так и не вышла на связь и не открыла дверь своего дома, когда к ней пришли.

Разрыв с "Госпитальерами"

В батальоне на фоне скандала заявили, что "Адмирал Няв" не работает в их фонде еще с декабря 2023 года и тогда же в последний раз перечисляла собранные средства на их счета. Впрочем, она и дальше продолжала ездить в зону боевых действий как медик.

Это вызвало непонимание — ведь Скольбушевская, несмотря на непубличный "разрыв", все еще указывала медбат в описании своей страницы и проводила сборы, как указывала, на нужды собственного экипажа.

В своих соцсетях она сообщала, что планирует вернуться на ротации, а в это время находилась за границей и объясняла, что поехала в Европу, чтобы привезти оттуда 100 тысяч евро помощи.

Деньги собирались на карточки отдельных работников. "Госпитальерка" Екатерина Галушка рассказала, что "счета Ани были фондовскими, пока она там работала", а после увольнения Скольбушевской — "остались с ней".

Позже руководитель "Госпитальеров" Яна Зинкевич все же объяснила, что "каждый человек может индивидуально собирать средства на различные нужды и потом отчитываться об их расходах".

Однако на фоне скандала "Госпитальеры" инициировали служебное расследование с обещанием опубликовать отчет о деятельности.

Внутреннее расследование

В начале июля Скольбушевская вышла с публичным заявлением и перечислила "Соломенским котикам" 166 тысяч гривен, но почему-то не из monobank, куда собирала донаты, а из другого банка.

Она заявила, что проходила курс лечения из-за стресса и посттравматического стрессового расстройства.

"Мое поведение бросило тень на наш движ. Мне очень плохо из-за этого. Мне очень стыдно, потому что "Госпитальеры" первые протянули мне руку помощи, и я очень благодарна им за это. Но прошу не ассоциировать меня и мои действия с ними... После лечения готова разгребать навороченное", — написала она.

Расследование "Госпитальеров" установило, что "Адмирал няв" собранные средства потратила на личные нужды, в частности, азартные игры и путешествия за границу. Также у Анны были проблемы со здоровьем, игровая и наркозависимость.

"Люди из ее близкого круга об этом знали, но не помогли сами и не сообщили руководству батальона, что человек с ПТСР начал заниматься такими плохими делами", — рассказала командир "Госпитальеров" в комментарии "Телеграфу".

Обращение в полицию

Правоохранители начали расследование по факту возможных мошеннических действий бывшей "госпитальерки". В частности, в полицию обратились режиссер Наримана Алиев и журналист Макс Щербина, которые сообщили, что в январе 2024 года собрали 235 тысяч гривен на топливо для "Госпитальеров" и перевели их Скольбушевской. впрочем, по их словам, деньги до медиков не дошли.

"Почему мы переводили деньги именно на счет Скольбушевской? Ее реквизиты были указаны на официальной странице "Госпитальеров" как реквизиты человека, который занимается обеспечением. Она была верифицированной представительницей батальона", — пояснил Щербина.

По словам Щербины, цель истцов — понять, сколько денег в целом Анна не передала в батальон, отсудить их обратно и "в идеале посадить Скольбушевскую".

Дома у девушки "Госпитальеры" изъяли медицинские препараты и средства, которые та должна была кому-то передать. Также ее официально изъяли из батальона.

По данным "Госпитальеров", сама Скольбушевская сейчас продолжает свое лечение "в специализированном учреждении" в Украине.

Со своей стороны, "Госпитальеры" изменили внутренние правила и практики батальона и в дальнейшем просят донатить только на счет фонда или на карточки лиц, перечисленных на официальном сайте.

Напомним, что 14 августа, на Харьковщине от удара российского дрона погибла медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Александра Мулькевич с позывным "Майк".