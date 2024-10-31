Ексмедикиня "Госпітальєрів" збирала кошти і витрачала їх на казино: нові подробиці скандалу (фото)

"Адмірал Няв" мала великий рівень довіри серед тих, хто її знав і активно збирала кошти на свої рахунки та поширювала збори.

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Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри" опинився в епіцентрі скандалу. Причиною стало те, що колишня "госпітальєрка" оголошувала збори на допомогу військовим, а витрачала їх на азартні ігри та власний відпочинок. Про це йдеться в матеріалі Нromadske.

Скандал зі збором коштів розгорівся ще влітку 2024 року, але нещодавно з’явилися нові деталі.

Так, колишня "госпітальєрка" Анна Скольбушевська із ніком "Адмірал Няв" у своїй мережі Х (Твітері) збирала гроші на потреби української армії. Від 2022 року вона була однією з фандрейзерів на зарплаті і як парамедикиня їздила на ротації в зону бойових дій. Також дівчина причетна до організації роботи медичного евакуаційного автобуса "Госпітальєрів", який називають "Австрійка".

Дівчина здобула авторитет завдяки своїй діяльності і користувалася цим, активно збираючи кошти на свої рахунки та поширюючи збори — не лише "Госпітальєрів", але й інших організацій.

Нестикування у зборах

Влітку пильні користувачі соцмереж помітили, що в зборах "Адмірала Няв" є нестикування. Так, у зборі на турнікети, невідомо куди зникли 3 тисячі гривень, а зі збору на системи переливання крові без звіту були зняті 166 тисяч гривень, які мали отримати "Солом’янські котики".

Під час збору було оголошено про розіграш сертифікатів на курс Stop the bleed, але коли банку було закрито, сертифікати так і не розіграли. Користувачі Х підняли це питання, Анна пообіцяла "за кілька годин" все прозвітувати і… зникла.

Між тим попри те, що дівчина мовчала, волонтери "Солом'янських котиків" заявили, що довіряють "Адміралу Няв", тож не підганяють і чекають, поки та вийде на зв’язок.

Далі з'явилися повідомлення, що минуло 5 днів, а дівчина так і не вийшла на зв'язок та не відчинила двері свого дому, коли до неї прийшли.

Розрив із "Госпітальєрами"

У батальйоні на тлі скандалу заявили, що "Адмірал Няв" не працює в їхньому фонді ще з грудня 2023 року і тоді ж востаннє перераховувала зібрані кошти на їхні рахунки. Втім, вона і далі продовжувала їздити в зону бойових дій як медикиня.

Це викликало нерозуміння — адже Скольбушевська, попри непублічний "розрив", усе ще вказувала медбат в описі своєї сторінки та проводила збори, як вказувала, на потреби власного екіпажу.

У своїх соцмережах вона повідомляла, що планує повернутися на ротації, а в цей час перебувала за кордоном і пояснювала, що поїхала в Європу, щоб привезти звідти 100 тисяч євро допомоги.

Гроші збиралися на картки окремих працівників. "Госпітальєрка" Катерина Галушка розповіла, що "рахунки Ані були фондівськими, поки вона там працювала", а після звільнення Скольбушевської — "лишилися з нею".

Пізніше керівниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич усе ж пояснила, що "кожна людина може індивідуально збирати кошти на різні потреби й потім звітувати про їхні витрати".

Однак на тлі скандалу "Госпітальєри" ініціювали службове розслідування з обіцянкою опублікувати звіт про діяльність.

Внутрішнє розслідування

На початку липня Скольбушевська вийшла з публічною заявою та перерахувала "Солом'янським котикам" 166 тисяч гривень, але чомусь не з monobank, куди збирала донати, а з іншого банку.

Вона заявила, що проходила курс лікування через стрес і посттравматичний стресовий розлад.

"Моя поведінка кинула тінь на наш двіж. Мені дуже погано через це. Мені дуже соромно, бо "Госпітальєри" перші простягнули мені руку допомоги, і я дуже вдячна їм за це. Але прошу не асоціювати мене і мої дії з ними … Після лікування готова розгрібати нароблене", — написала вона.

Розслідування "Госпітальєрів" установило, що "Адмірал няв" зібрані кошти витратила на особисті потреби, зокрема, азартні ігри та подорожі за кордон. Також у Анни були проблеми зі здоровʼям, ігрова та наркозалежність.

"Люди з її близького кола про це знали, але не допомогли самі й не повідомили керівництву батальйону, що людина з ПТСР почала займатися такими поганими справами", — розповіла командирка "Госпітальєрів" у коментарі "Телеграфу".

Звернення до поліції

Правоохоронці почали розслідування за фактом можливих шахрайських дій колишньої "госпітальєрки". Зокрема, до поліції звернулися режисер Нарімана Алієв та журналіст Макс Щербина, які повідомили, що в січні 2024 року зібрали 235 тисяч гривень на пальне для "Госпітальєрів" та переказали їх Скольбушевській. втім, за їхніми словами, гроші до медиків не дійшли.

"Чому ми переказували гроші саме на рахунок Скольбушевської? Її реквізити були вказані на офіційній сторінці "Госпітальєрів" як реквізити людини, яка займається забезпеченням. Вона була верифікованою представницею батальйону", — пояснив Щербина.

За словами Щербини, ціль позовників — зрозуміти, скільки грошей загалом Анна не передала в батальйон, відсудити їх назад та "в ідеалі посадити Скольбушевську".

Вдома у дівчини "Госпітальєри" вилучили медичні препарати й засоби, які та мала комусь передати. Також її офіційно вилучили з батальйону.

За даними "Госпітальєрів", сама Скольбушевська наразі продовжує своє лікування "у спеціалізованому закладі" в Україні.

Зі свого боку, "Госпітальєри" змінили внутрішні правила й практики батальйону та надалі просять донатити тільки на рахунок фонду чи на картки осіб, перелічених на офіційному сайті.

Нагадаємо, що 14 серпня, на Харківщині від удару російського дрона загинула медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олександра Мулькевич з позивним "Майк".