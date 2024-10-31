На Западе требовали от Зеленского записать видеозавещание: подробности (видео)

Вице-президент Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и искать пути, как подготовить Украину к ведению партизанской войны.

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Накануне полномасштабного российского вторжения на Западе захотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеозавещание, а Украина готовилась к созданию правительства в изгнании. Об этом проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" рассказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, США накануне полномасштабного вторжения РФ были уверены, что Украина проиграет в этой войне. Также на Западе предполагали, что украинского президента убьют россияне, поэтому просили его записать видеозавещание.

Николай Кулеба рассказал, что на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент Камала Харрис, которая сейчас баллотируется в президенты США, посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании и искать пути, как подготовить Украину к ведению партизанской войны.

Дипломат вспомнил, что последние дни февраля перед вторжением ему предлагали не возвращаться в Киев.

"Мне прислал сообщение один человек — большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит — "надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", — вспомнил экс-министр.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Путин сейчас испытывает реакцию мира на военных из КНДР в Курской области, а северокорейские солдаты будут гибнуть на чужой войне.