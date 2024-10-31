На Заході вимагали від Зеленського записати відеозаповіт: подробиці (відео)

Віцепрезидидентка Камала Гарріс порадила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні і шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни.

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Напередодні повномасштабного російського вторгнення на Заході захотіли, щоб президент України Володимир Зеленський записав відеозаповіт, а Україна готувалася до створення уряду у вигнанні. Про це у проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому" розповів ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, США напередодні повномасштабного вторгнення РФ були впевнені, що Україна програє у цій війні. Також на Заході припускали, що українського президента вб'ють росіяни, тому просили його записати відеозаповіт.

Микола Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидидентка Камала Гарріс, яка зараз балотується в президенти США, порадила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні і шукати шляхи, як підготувати Україну до ведення партизанської війни.

Дипломат пригадав, що останні дні лютого перед вторгненням йому пропонували не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина — великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже — "треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", — пригадав ексміністр.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Путін зараз випробовує реакцію світу на військових з КНДР у Курській області, а північнокорейські солдати будуть гинути на чужій війні.