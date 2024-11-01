30 пострадавших: РФ ударила по полицейскому участку в центре Харькова (фото)

Погиб полковник полиции. Повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов.

Related video

Российские оккупанты нанесли удар по городу Харьков 1 ноября. Он пришелся по месту дислокации местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В результате ракетного удара по Харькову погиб 1 полицейский, еще 26 полицейских и четверо гражданских получили ранения.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, россияне ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова двумя ракетами.

Сейчас на месте попадания следователи и криминалисты документируют преступление россиян.

"Предварительно, враг применил ракеты С-300. 1 ноября в 16:05 российские войска ударили по центру Харькова. Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко", — говорится в сообщении.

На место происшествия работают профильные службы.

"По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в пресс-службе полиции.

В Харьковской ОГА сообщили, что в результате вражеского обстрела Харькова пострадали четверо гражданских — три женщины и один мужчина, все в легком и среднем состояниях. Повреждены 20 жилых частных и многоквартирных домов.

"Враг применил ракету С-300", — проинформировал председатель ОВА Олег Синегубов.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что российская армия, предварительно, ударила по городу двумя ракетами типа С-300/400.

Напомним, что вечером, 31 октября, оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией по территории Харьковщины. Один из КАБов попал в Дергачах по гражданскому предприятию, у трех человек острая реакция на стресс.