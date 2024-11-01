30 постраждалих: РФ вдарила по поліцейському відділку в центрі Харкова (фото)

Загинув полковник поліції. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків.

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Російські окупанти завдали удару по місту Харків 1 листопада. Він прийшовся у місце дислокації місцевої поліції. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинув 1 поліцейський, ще 26 поліцейських та четверо цивільних отримали поранення.

Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, росіяни вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами.

Зараз на місці влучання слідчі та криміналісти документують злочин росіян.

"Попередньо, ворог застосував ракети С-300. 1 листопада о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова. Пошкоджена адмінбудівля та будівлі поряд. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко", — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють профільні служби.

"За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", — повідомили у пресслужбі поліції.

В Харківській ОВА повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних — три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах. Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків.

"Ворог застосував ракету С-300", — проінформував голова ОВА Олег Синєгубов.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що російська армія, попередньо, вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.

Нагадаємо, що ввечері, 31 жовтня, окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією по території Харківщини. Один з КАБів влучив у Дергачах по цивільному підприємству, у трьох людей гостра реакція на стрес.