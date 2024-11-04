Напали на блокпосту: 9 жителей Ворохты подозревают в избиении работника ТЦК

Местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему несколько ударов и распылили в лицо потерпевшему газовый баллончик. Также они повредили служебный автомобиль.

Related video

В Прикарпатье будут судить девять мужчин, которые напали и избили работника ТЦК на блокпосту возле поселка Ворохта. Им грозит до 4 лет заключения. Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Прокуроры передали в суд дело в отношении пяти жителей Прикарпатья, которые избили военнослужащего РТЦК и СП.

Следствием установлено, что 4 июля 2024 года группа мужчин напали на военнослужащего Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который нес службу на блокпосту при въезде в Ворохту.

"Мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они распылили в лицо потерпевшему газовый баллончик, вызвав химические ожоги глаз, и повредили служебный автомобиль", — сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования факта нападения и избиения военнослужащего девяти мужчинам было сообщено о подозрении. Сейчас в отношении пяти из них обвинительные акты переданы в суд.

Напомним, что 4 июля жители курортного поселка Ворохта Ивано-Франковской области начали бастовать против блокпоста ТЦК, который был установлен у въезда в населенный пункт. Они заявили, что блокпост, установленный на въезде в Ворохту, отпугивает туристов.

В ОК "Север" откровенно возмутились действиями жителей Ворохты, которые ставят заработок на туристах выше событий, которые сейчас происходят в нескольких регионах Украины.