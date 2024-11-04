Напали на блокпосту: 9 жителів Ворохти підозрюють у побитті працівника ТЦК

Місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю декілька ударів і розпилили в обличчя потерпілому газовий балончик. Також вони пошкодили службовий автомобіль.

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У Прикарпатті судитимуть дев'ятьох чоловіків, які напали і побили працівника ТЦК на блокпосту біля селища Ворохта. Їм загрожує до 4 років ув'язнення. Про це повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області.

Прокурори передали до суду справу щодо п’яти мешканців Прикарпаття, які побили військовослужбовця РТЦК та СП.

Слідством встановлено, що 4 липня 2024 року група чоловіків напали на військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який ніс службу на блокпосту при в'їзді до Ворохти.

"Чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю декілька ударів по голові та тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони розпилили в обличчя потерпілому газовий балончик, спричинивши хімічні опіки очей, та пошкодили службовий автомобіль", — повідомили у прокуратурі.

Під час розслідування факту нападу і побиття військовослужбовця дев’яти чоловікам було повідомлено про підозру. Наразі стосовно п’яти з них обвинувальні акти передано до суду.

Нагадаємо, що 4 липня мешканці курортного селища Ворохта Івано-Франківської області почали страйкувати проти блокпоста ТЦК, який було встановлено біля в'їзду в населений пункт. Вони заявили, що блокпост, встановлений на в'їзді до Ворохти, відлякує туристів.

В ОК "Північ" відверто обурилися діями жителів Ворохти, які ставлять заробіток на туристах вище подій, які зараз відбуваються в кількох регіонах України.