РФ заняли часть Григорьевки и холм в Берестках: какая ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурма россиян в сторону Лисовки, Новогродовки, Селидово, Гродовки и других. Севернее Берестков россияне пытаются выбить Силы обороны с линии железной дороги.

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Российские оккупанты на Покровском направлении имеют продвижение в Григорьевке и захватили выгодный участок в районе Берестков. Об этом сообщают бойцы ВСУ.

"На Покровском направлении п**ары продвигаются дальше Селидово, заняли половину населенного пункта Григорьевка, передвигаются мелкими пехотными группами. Однако южнее в районе Новоалексеевки активно применяют технику: танки и БМП штурмуют наши позиции уже неделю, но дронщики на противотанкистах пока дают отпор", — рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что в районе Лисовки-Новогродовки продолжаются накаты врага, которые украинские защитники успешно отбивают.

"Попытки в*родков оборачиваются для них провалом, уже был подбит их еще один БТР нашим FPV-дроном вместе с подсвинками. Также, продолжаются бои севернее Берестков, где враг имеет контроль за холмом и пытается выбить наших казаков с линии железной дороги. Если противнику это удастся, то линия Берестки-Вознесенка может перейти под контроль хряков. За ними последует дальнейшее продвижение на Старые Терны и усилится давление на Сонцовку", — написал "Мучной".

Карта боев на Покровском направлении

В сводке Генштаба ВСУ 6 ноября сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурма россиян в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

Напомним, что 5 ноября сообщалось, что ВСУ продвинулись на Кураховском направлении и устраивают охоту на россиян "за баллы".