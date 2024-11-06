РФ зайняли частину Григорівки і пагорб у Берестках: яка ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурми росіян у бік Лисівки, Новогродівки, Селидового, Гродівки та інших. Північніше Берестків росіяни намагаються вибити Сили оборони з лінії залізниці.

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Російські окупанти на Покровському напрямку мають просування в Григорівці та захопили вигідну ділянку в районі Берестків. Про це повідомляють бійці ЗСУ.

"На Покровському напрямку п**ари просуваються далі за Селидове, зайняли половину населеного пункту Григорівка, пересуваються дрібними піхотними групами. Проте південніше в районі Новоолексіївки активно застосовують техніку: танки та БМП штурмують наші позиції вже тиждень, але дронщики на протитанкісти поки дають відсіч", — розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що в районі Лисівки-Новогродівки тривають накати ворога, які українські захисники успішно відбивають.

"Спроби в*родків обертаються для них провалом, вже був підбитий їхній ще один БТР нашим FPV-дроном разом з підсвинками. Також, тривають бої північніше Берестків, де ворог має контроль за пагорбом та намагається вибити наших козаків з лінії залізки. Якщо противнику це вдасться, то лінія Берестки-Вознесенка може перейти під контроль хряків. За ними піде подальше просування на Старі Терни та посилиться тиск на Сонцівку", — написав "Мучной".

Карта боїв на Покровському напрямку

У зведенні Генштабу ЗСУ 6 листопада повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурми росіян у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Нагадаємо, що 5 листопада повідомлялося, що ЗСУ просунулися на Курахівському напрямку і влаштовують полювання на росіян "за бали".