Российского генерала Клименко могли ликвидировать при помощи БПЛА, — соцсети (фото)

Известно, что предыдущий некролог Клименко из паблика в Вконтакте удалили после десятков гневных комментариев от россиян, которые обвиняли генерал-майора в гибели рядовых оккупантов.

В соцсетях появилось заключение о смерти российского генерал-майора Павла Клименко, которого сегодня ликвидировали в оккупированной Донецкой области. Согласно ему, оказалось, что генерала атаковали FPV-дронами. Также разрешилась загадка, почему его некролог таинственно исчез из паблика в Вконтакте. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

В заключении говорится, что генерал-майор Павел Юрьевич Клименко был ликвидирован 6 ноября. В 22.00 он "скончался от полученных минно-взрывных травм".

Заключение о смерти российского генерала Клименко Фото: Скриншот

Отмечается, что командир 5-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41698, Макеевка) генерал-майор Клименко Павел Юрьевич вместе с подчиненными, перемещаясь на мотоциклах, "подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов" в районе поселка Красногоровка в Донецкой области.

"Клименко получил многочисленные травмы, вследствие которых позднее скончался в реанимации "Республиканского центра травматологии" г. Донецка", — говорится в заключении. Упоминается, что Клименко получил несколько травм головы. Также указан состав семьи: жена и двое детей; и домашний адрес: город Севастополь в оккупированном Крыму.

Тем временем издание "Важные истории", которое одно из первых сообщило о смерти генерала Клименко и напомнило, что он организовал настоящий пыточный лагерь для российских военных, вымогал у них деньги и отправлял в так называемые "мясные штурмы", выяснило, почему исчез первых некролог генерала, опубликованный в Вконтакте.

Под ним стали появляться гневные комментарии от россиян, которые обвиняли Клименко в гибели своих родных и друзей.

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После чего первый некролог убрали и уже опубликовали новый, под которым комментарии просто отключены.

Новый некролог генерала Клименко, под которым нельзя оставлять комментарии Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал о российском генерале Павле Клименко и о деятельности его подчиненных. Именно солдаты 5-й отдельной мотострелковой бригады несколько месяцев назад запытали до смерти гражданина США и стрингера RT Рассела Бентли. А потом пытались скрыть его смерть.