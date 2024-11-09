Кремль "не даст заднюю": СМИ узнали, на каких условиях Россия проведет переговоры с Украиной

Будущие переговоры пройдут под контролем администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Российская сторона тянет время до его инаугурации 20 января и хочет говорить только с позиции силы.

В Кремле готовы вести переговоры как минимум о заморозке войны в Украине после того, как российские войска вытеснят ВСУ из Курской области. Об этом рассказали три источника издания "Верстка", близкие к переговорному процессу.

Российская сторона предпочтет вести переговоры только с позиции силы. Контрнаступление ВС РФ нужно, чтобы Москва не выглядела так, будто она "дала заднюю", поясняет один из собеседников.

Время у россиян еще есть, поскольку переговоры от США пройдут под контролем администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Его инаугурация пройдет 20 января.

Издание напоминает, что 7 ноября во время речи на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Также он отметил как "заслуживающие внимания" предвыборные обещания Трампа быстро закончить войну в Украине и восстановить отношения с РФ.

"Этот обмен любезностями — кивок в сторону всех, кто устал от СВО [большой войны в Украине] и связанных с ней проблем. По факту никаких переговоров не будет, пока ВСУ стоят в Курской области. Стоит задача выбить их до конца года", — говорит близкий к администрации президента РФ источник.

Российские чиновники не выходят на прямые переговоры с Вашингтоном, несмотря на заявления о готовности улучшать отношения. Собеседник, знакомый с контактами по переговорному процессу подчеркивает, что именно Путин предложит остановить войну.

Фокус ранее писал о протестных настроениях среди части депутатов Верховной Рады после победы Трампа на президентских выборах. Нардеп Евгений Шевченко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с РФ.

В СМИ ранее появилась информация о желании Трампа подготовить мирную сделку после его инаугурации. Республиканец не захочет быть виновником полного поражения Украины.