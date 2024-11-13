Экономического бронирования не будет: в Раде объяснили, почему отказались от этой идеи (видео)

Тема с экономическим бронированием исчезла из информационного пространства, поскольку создала дополнительное напряжение среди украинцев, говорит нардеп Богдан Кицак.

Идея экономического бронирования не была поддержана обществом и вызвала негативную реакцию, а президент Украины Владимир Зеленский назвал предложенную модель несправедливой. Из-за этого депутаты решили отказаться от экономического бронирования. Об этом в эфире "Новости Live" сказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Кицак, член комитета ВР по экономическому развитию.

Так, журналисты спросили депутата, почему идея экономического бронирования исчезла из информационного пространства.

"Для того, чтобы не создавать дополнительного напряжения, когда сложилась сложная ситуация на фронте, и когда есть много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в частности, это "бусификация", отношение к ТЦК, поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить и эта тема исчезла из информационного пространства", — пояснил он.

По его словам, в государственный бюджет 2025 надо привлечь почти 39 миллиардов долларов, но об этих средствах уже договорились с международными партнерами.

"Также ведется работа по дополнительному увеличению производства украинского оружия. Для этого применяется "датская модель" — наши международные партнеры финансируют производство украинского оружия, которое непосредственно сразу идет на фронт украинским подразделениям. Это даст нам возможность нарастить наши возможности по оборонке, которая может производить в разы больше, чем наш украинский бюджет", — сказал Кицак.

Экономическое бронирование: что предусматривает

Суть экономического бронирования заключается в том, что забронированный будет платить какую-то значительную сумму военного сбора в пользу государственного бюджета, а государство предоставит ему право на отсрочку. Авторы идеи говорят, что цель такого бронирования — защита предприятий от потери ценных кадров — ключевых сотрудников для достижения цели конкретного бизнеса.

Напомним, что 7 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме заявил, что для того, чтобы создать сбалансированную и справедливую модель экономического бронирования, в Украине до 15 ноября проведут аудит критически важных предприятий.