Економічного бронювання не буде: у Раді пояснили, чому відмовилися від цієї ідеї (відео)

Тема з економічним бронюванням зникла з інформаційного простору, оскільки створила додаткову напругу серед українців, каже нардеп Богдан Кицак.

Ідея економічного бронювання не була підтримана суспільством і викликала негативну реакцію, а президент України Володимир Зеленський назвав запропоновану модель несправедливою. Через це депутати вирішили відмовитися від економічного бронювання. Про це в ефірі "Новини Live " сказав народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Кицак, член комітету ВР з економічного розвитку.

Так, журналісти запитали депутата, чому ідея економічного бронювання зникла з інформаційного простору.

"Для того, щоб не створювати додаткового напруження, коли склалася складна ситуація на фронті, і коли є багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема, це "бусифікація", відношення до ТЦК, тому додаткових таких моментів було прийнято рішення не вводити і ця тема зникла з інформаційного простору", — пояснив він.

За його словами, до державного бюджету 2025 треба залучити майже 39 мільярдів доларів, але про ці кошти вже домовилися з міжнародними партнерами.

"Також ведеться робота щодо додаткового збільшення виробництва української зброї. Для цього застосовується "данська модель" — наші міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка безпосередньо відразу йде на фронт українським підрозділам. Це дасть нам можливість наростити наші спроможності щодо оборонки, яка може виробляти в рази більше, ніж наш український бюджет", — сказав Кицак.

Економічне бронювання: що передбачає

Суть економічного бронювання полягає в тому, що заброньований сплачуватиме якусь значну суму військового збору на користь державного бюджету, а держава надасть йому право на відстрочку. Автори ідеї кажуть, що мета такого бронювання — захист підприємств від втрати цінних кадрів — ключових співробітників для досягнення мети конкретного бізнесу.

Нагадаємо, що 7 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі заявив, що для того, щоб створити збалансовану та справедливу модель економічного бронювання, в Україні до 15 листопада проведуть аудит критично важливих підприємств.