Показал величие украинцев: боец ВСУ после потери части черепа и зрения вернулся на службу (фото)

Во время операции бойцу установили скуловой имплант для закрытия части черепа и выполнили репозицию мягких тканей для улучшения функционирования века и восстановления утраченных частей носа.

На фронте украинские защитники больше всего получают минно-взрывные ранения. Из-за ранений головы и лица им приходится обращаться к пластическим хирургам, которые в свою очередь делают все возможное, чтобы помочь им восстановиться. Об этом рассказал "Фактам" известный украинский врач, пластический хирург из Киева Сергей Кийло.

По его словам, изменение внешности у военных обычно происходит не по желанию, а из-за обстоятельств, увечий, ранений.

"Прежде всего их состояние меняется, когда, кроме надежды на изменения, есть какие-то гарантии от хирурга на то, что ситуацию можно улучшить. Выбираю для себя всегда путь быть честным и не давать напрасных надежд, лучше сдержанно объяснить все моменты, а если результат получится лучше обещанного, то, вероятно, это похоже на чудо. Пусть будет место для чуда", — рассказывает врач.

Пластический хирург Сергей Кийло

Он уже сделал сотни пластических операций украинским защитникам. Больше всего ему запомнился воин Даниил Давыденко, который, по его мнению, показал своим поступком "величие украинского народа". Боец получил тяжелое ранение лица, потерял часть костей черепа, зубы и зрение. Во время операции ему установили скуловой имплант для закрытия части черепа и выполнили репозицию мягких тканей для улучшения функционирования века и восстановления утраченных частей носа.

"Позже мы встречались на дополнительные коррекции, добавляли объема в мягких тканях, корректировали ноздри. Почему зацепил этот случай? Потому что показывает величие украинцев: мы выполняли вмешательство поэтапно, пользователи инстаграма, которые следили за этим, изъявили желание помочь Даниилу средствами, а он все полученные донаты направил на помощь своему подразделению. Ну и вишенка на торте: на некоторые из очередных операций мы в прямом смысле ждали Даниила и собирались максимально оперативно, потому что он, как только смог, вернулся на службу", — рассказал Сергей Кийло.

Боец Александр Двыденко

Напомним, что 12 ноября сообщалось, что в Киеве бойцу "Азова" отказали в аренде квартиры из-за протезов на ногах.