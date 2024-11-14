Показав велич українців: боєць ЗСУ після втрати частини черепа і зору повернувся на службу (фото)

Під час операції бійцю встановили виличний імплант для закриття частини черепа і виконали репозицію мʼяких тканин для покращення функціонування повіки та відновлення втрачених частин носа.

На фронті українські захисники найбільше зазнають мінно-вибухових поранень. Через поранення голови та обличчя їм доводиться звертатися до пластичних хірургів, які зі свого боку роблять усе можливе, щоб допомогти їм відновитися. Про це розповів "Фактам" відомий український лікар, пластичний хірург із Києва Сергій Кийло.

За його словами, зміна зовнішності у військових зазвичай відбувається не за бажанням, а через обставини, каліцтва, поранення.

"Передусім їхній стан змінюється, коли, окрім надії на зміни, є якісь гарантії від хірурга на те, що ситуацію можна покращити. Обираю для себе завжди шлях бути чесним і не давати марних надій, краще стримано пояснити всі моменти, а якщо результат вийде кращим за обіцяний, то, напевно, це схоже на диво. Нехай буде місце для дива", — розповідає лікар.

Пластичний хірург Сергій Кийло

Він уже зробив сотні пластичних операцій українським захисникам. Найбільше йому запам'ятався воїн Данило Давиденко, який, на його думку, показав своїм вчинком "велич українського народу". Боєць дістав важке поранення обличчя, втратив частину кісток черепа, зуби й зір. Під час операції йому встановили виличний імплант для закриття частини черепа і виконали репозицію мʼяких тканин для покращення функціонування повіки та відновлення втрачених частин носа.

"Пізніше ми зустрічалися на додаткові корекції, додавали об'єму в м'яких тканинах, коригували ніздрі. Чому зачепив цей випадок? Бо показує велич українців: ми виконували втручання поетапно, користувачі інстаграму, які стежили за цим, виявили бажання допомогти Данилові коштами, а він всі отримані донати направив на допомогу своєму підрозділу. Ну й вишенька на торті: на деякі з чергових операцій ми в прямому сенсі чекали Данила і збиралися максимально оперативно, бо він, щойно зміг, повернувся на службу", — розповів Сергій Кийло.

Боєць Олександр Двиденко

Нагадаємо, що 12 листопада повідомлялося, що у Києві бійцю "Азову" відмовили в оренді квартири через протези на ногах.