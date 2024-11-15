Актер Бенюк рассказал о встрече с режиссером российских фильмов, который воюет в ВСУ (видео)

Бенюк приехал в часть, где служит Кавун, и показал кадры из его фильма. Актер говорит, что известный режиссер планирует вернуться к творчеству после войны.

Украинский актер Богдан Бенюк рассказал о том, как поддерживает общение с российским режиссером Андреем Кавуном. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наедине".

Бенюк вспоминал, что встретился со своими коллегой по цеху в воинской части, где тот проходит службу. Актер говорит, что показал его побратимам отрывок из фильма, над которым работал режиссер.

Бенюк о встрече с Арбузом (смотреть с 23:40)

"Когда я узнал, что Андрей воюет, я поехал к нему в воинскую часть. Выступил со своей программой перед воинами. Потом показал фрагмент фильма "Кандагар" и сказал, что в зале сидит режиссер — Андрей Кавун. Никто не знал, что он является режиссером. Я поражен был позицией Андрея Кавуна, который учился во Львове в русской школе и был в России, снял очень много фильмов. Но с 2014 года он переехал и порвал с тем. Андрей будет возвращаться к режиссерской работе, но только после окончания войны", — рассказал Бенюк.

СМИ пишут, что Кавун довольно долго работал на рынок РФ. После 2014 года режиссер отрекся от всего российского, став на защиту интересов Украины. В 2023 году в сети сообщали, что режиссер вступил в ряды Сил обороны.

Напомним, Фокус писал о том, как Бенюк поддержал идею ограничения употребления русского языка в ВСУ. По мнению известного актера, тех, кто говорит на русском языке, нужно просто "вычеркивать" из украинского общества.

Также мы рассказывали о том, как украинские звезды, которые служат в ВСУ, рассказали как война изменила их и страну. В новом документальном фильме "Культура vs Война" украинские режиссеры, актеры, писатели и музыканты, которые вступили в ряды ВСУ, делятся личными историями о своем участии в российско-украинской войне, рассказывая, как их изменили эти события.