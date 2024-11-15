Актор Бенюк розповів про зустріч з режисером російських фільмів, який воює в ЗСУ (відео)

Бенюк приїхав до частини, де служить Кавун, і показав кадри з його фільму. Актор каже, що відомий режисер планує повернутися до творчості після війни.

Український актор Богдан Бенюк розповів про те, як підтримує спілкування з російським режисером Андрієм Кавуном. Про це він розповів у інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Бенюк згадував, що зустрівся зі своїми колегою по цеху в військовій частині, де проходить службу. Актор каже, що показав його побратимам уривок з фільму, над яким працював режисер.

Бенюк про зустріч з Кавуном (дивитися з 23:40)

"Коли я дізнався, що Андрій воює, я поїхав до нього у військову частину. Я виступив зі своєю програмою перед воїнами. Потім показав фрагмент фільму "Кандагар" й сказав, що у залі сидить режисер – Андрій Кавун. Ніхто не знав, що він є режисером. Я вражений був позицією Андрія Кавуна, який вчився у Львові в російській школі й був у Росії, зняв дуже багато фільмів. Але від 2014 року він переїхав і порвав з тим. Андрій буде повертатися до режисерської роботи, але тільки після закінчення війни", — розповів Бенюк та додав, що режисер готовий повернутися до творчості після завершення війни.

ЗМІ пишуть, що Андрій Кавун доволі довго працював на ринок РФ. Після 2014 року режисер зрікся всього російського, ставши на захист інтересів України. У 2023 році в мережі повідомляли, що режисер вступив до лав Сил оборони.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Бенюк підтримав ідею обмеження вжитку російської мови в ЗСУ. На думку відомого актора, тих, хто говорить російською мовою, потрібно просто "викреслювати" з українського суспільства.

Також ми розповідали про те, як українські зірки, які служать у ЗСУ, розповіли як війна змінила їх і країну. У новому документальному фільмі "Культура vs Війна" українські режисери, актори, письменники та музиканти, які вступили до лав ЗСУ, діляться особистими історіями про свою участь у російсько-українській війні, розповідаючи, як їх змінили ці події.