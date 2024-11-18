Все затопит меньше, чем за час: как действовать в случае разрушения Кременчугской ГЭС

Территориально подтопление может добраться до центральной и правобережной части города Кременчуг, села Малая Кохновка в Кременчугской общине, а также Потоков, Сосновки и Приднепровского в Потоковской общине.

Российские оккупанты 17 ноября по меньшей мере 3 ракетами ударили по Кременчугской ГЭС на Полтавщине, пытаясь разрушить дамбу. Если ВС РФ разрушит сооружения гидроэлектростанции, то затопление города может произойти меньше, чем за час. Об этом сообщается на сайте Кременчугского городского совета.

Здесь разработали порядок действий на случай разрушения Кременчугской ГЭС и возможного затопления. Отмечается, что территориально подтопление может добраться до центральной и правобережной части города Кременчуг, села Малая Кохновка в Кременчугской общине, а также Потоков, Сосновки и Приднепровского в Потоковской общине.

"Время подхода "высокой воды" к городу составляет от 30 до 45 минут. Население, проживающее в зоне возможного катастрофического затопления, должно знать о существующих угрозах, порядок действий в случае угрозы катастрофического затопления, действовать быстро, без паники. Это время следует использовать для эвакуации и переместиться из зоны затопления в повышенные места", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на левобережной части — это нагорная части города Кременчуг, а на правобережной части — это Деевская гора.

Для тех, кто не успеет эвакуироваться в случае разрушения Кременчугской ГЭС, советуют подняться в домах выше 2-го этажа и ожидать схода воды или прибытия спасателей. Ориентировочно последствия техногенной аварии будут ликвидировать от 7 до 10 дней.

Напомним, что 17 ноября, во время массированного комбинированного обстрела Украины якобы была повреждена Кременчугская гидроэлектростанция, которая расположена в Кировоградской области Украины.