Все затопить менше, ніж за годину: як діяти у разі руйнування Кременчуцької ГЕС

Територіально підтоплення може дістатися центральної та правобережної частини міста Кременчук, села Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді, а також Потоків, Соснівки та Придніпрянського у Потоківській громаді.

Російські окупанти 17 листопада щонайменше 3 ракетами вдарили по Кременчуцькій ГЕС на Полтавщині, намагаючись зруйнувати дамбу. Якщо ЗС РФ зруйнує споруди гідроелектростанції, то затоплення міста може статися менше, ніж за годину. Про це повідомляється на сайті Кременчуцької міської ради.

Тут розробили порядок дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС і можливого затоплення. Зазначається, що територіально підтоплення може дістатися центральної та правобережної частини міста Кременчук, села Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді, а також Потоків, Соснівки та Придніпрянського у Потоківській громаді.

"Час підходу "високої води" до міста складає від 30 до 45 хвилин. Населення, що проживає у зоні можливого катастрофічного затоплення, повинно знати про існуючі загрози, порядок дій у випадку загрози катастрофічного затоплення, діяти швидко, без паніки. Цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на лівобережній частині — це нагірна частини міста Кременчук, а на правобережній частині ― це Деївська гора.

Для тих, хто не встигне евакуюватись у разі руйнування Кременчуцької ГЕС, радять піднятися у будинках вище 2-го поверху та очікувати сходу води або прибуття рятувальників. Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, що 17 листопада, під час масованого комбінованого обстрілу України нібито було пошкоджено Кременчуцьку гідроелектростанцію, яка розташована в Кіровоградській області України.