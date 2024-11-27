ВС РФ за месяц в Украине оккупировали территорию, как пол-Лондона, — Reuters

За последнюю неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров территории Украины, что является недельным рекордом за 2024 год.

ВС РФ продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв территорию, как полгорода Лондон. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что линия фронта длиной 1000 км в течение 2 лет была в основном стабильной до того, как в июле 2024 года началось масштабное продвижение врага.

"Россия установила новые недельные и месячные рекорды размера оккупированной территории в Украине", — пишет Reuters со ссылкой на отчет независимой российской новостной группы "Агентство".

За последнюю неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров территории Украины, что является недельным рекордом за 2024 год.

В ноябре российские войска заняли 600 квадратных километров.

Источники в Генштабе ВСУ на днях сообщили, что сейчас Украина удерживает около 800 из 1376 квадратных километров Курска, которые они удерживали изначально, и будет удерживать его "столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения".

Согласно открытым картам, Россия контролирует 18% территории Украины, включая весь Крым, чуть более 80% Донбасса и более 70% Запорожской и Херсонской областей на юге, а также чуть менее 3% восточной Харьковской области.

РФ наступает на Донецкую область, российские войска продвигаются к городу Покровск и к городу Курахово. Российские военные блогеры говорят, что если Россия сможет пробить украинскую оборону вокруг Курахово, она сможет продвинуться на запад в сторону города Запорожье, обезопасив себе тыл, чтобы сделать поворот в сторону Покровска.

"Украинские военные признают, что ситуация на востоке сейчас худшая за весь год", — пишет издание.

Напомним, что ВС РФ захватили села Новоселидовка и Петровка Покровского района Донецкой области за 26 ноября.