ЗС РФ за місяць в Україні окупували територію, як пів Лондона, — Reuters

За останній тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів території України, що є тижневим рекордом за 2024 рік.

ЗС РФ просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, зайнявши територію, як пів міста Лондон. Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що лінія фронту довжиною 1000 км протягом 2 років була в основному стабільною до того, як у липні 2024 року почалося масштабне просування ворога.

"Росія встановила нові тижневі та місячні рекорди розміру окупованої території в Україні", — пише Reuters з посиланням на звіт незалежної російської новинної групи "Агентство".

За останній тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів території України, що є тижневим рекордом за 2024 рік.

У листопаді російські війська зайняли 600 квадратних кілометрів.

Джерела в Генштабі ЗСУ днями повідомили, що зараз Україна утримує близько 800 з 1376 квадратних кілометрів Курська, які вони утримували спочатку, і утримуватиме його "стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору".

Згідно з відкритими картами, Росія контролює 18% території України, включаючи весь Крим, трохи більше 80% Донбасу і більше 70% Запорізької та Херсонської областей на півдні, а також трохи менше 3% східної Харківської області.

РФ наступає на Донецьку область, російські війська просуваються до міста Покровськ і до міста Курахове. Російські військові блогери кажуть, що якщо Росія зможе пробити українську оборону навколо Курахового, вона зможе просунутися на захід у бік міста Запоріжжя, убезпечивши собі тил, щоб зробити поворот у бік Покровська.

"Українські військові визнають, що ситуація на сході зараз найгірша за весь рік", — пише видання.

Нагадаємо, що ЗС РФ захопили села Новоселидівка та Петрівка Покровського району Донецької області за 26 листопада.