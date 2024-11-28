"Засечек много": мониторинговые каналы сообщают о подлете крылатых ракет из Азовского моря

В СНБО говорят, что Россия накопила достаточно ракет для массированных воздушных атак по Украине.

Российские оккупанты 28 ноября утром после первой волны атак "Шахедами" и "Калибрами" запустили 2 волну ракет с самолетов в Ейске. Мониторинговые каналы сообщают о фиксации около 10 ракет над Азовским морем.

"В районе Ейска засечки целей. Вероятно ракеты Х-101. Засечек много", — говорится в сообщении.

Впоследствии мониторы сообщили, что ракеты X-101 с Ту-95 заходят через акваторию Азовского моря, также с Черниговщины.

Председатель ЦПД Андрей Коваленко проинформировал, что россияне имеют ресурсы для для таких атак еще на несколько месяцев вперед

"Будьте в безопасности, враг осуществляет очередной комбинированный обстрел Украины. У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина же также бьет, будет бить и отбиваться.

В ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", из-за чего в разных регионах раздавались взрывы.