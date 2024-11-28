"Засічок багатенько": моніторингові канали повідомляють про підліт крилатих ракет з Азовського моря

В РНБО кажуть, що Росія накопичила достатньо ракет для масованих повітряних атак по Україні.

Російські окупанти 28 листопада зранку після першої хвилі атак "Шахедами" та "Калібрами" запустили 2 хвилю ракет з літаків в Єйську. Монітторингові канали повідомляють про фіксацію близько 10 ракет над Азовським морем.

"В районі Єйська засічки цілей. Ймовірно ракети Х-101. Засічок багатенько", — йдеться в повідомленні.

Згодом монітори повідомили, що ракети X-101 із Ту-95 заходять через акваторію Азовського моря, також із Чернігівщини.

Голова ЦПД Андрій Коваленко проінформував, що росіяни мають ресурси для для таких атак ще на кілька місяців вперед

"Будьте в безпеці, ворог здійснює черговий комбінований обстріл України. У росіян є ресурс на такі атаки до кінця зими. Стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Україна ж також б‘є, буде бити і відбиватися.

У ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи.