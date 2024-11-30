ВС Сирии объявили об отводе войск из Алеппо для подготовки контрнаступления, — Reuters

Повстанцам удалось взять под контроль несколько городов и поселков на севере Хамы. Также группировка смогла взять под контроль национальный аэропорт Алеппо, который является первым гражданским аэропортом.

Вооруженные силы Сирии объявили об отводе войск из Алеппо. Они сделали это, чтобы собраться силами и подготовить констрнаступление. Об этом пишет издание Reuters.

Так, 30 ноября, сирийские войска объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против "террористов", как они назвали повстанцев.

Они заявили, что отход делается для того, чтобы они могли перегруппироваться перед прибытием подкрепления для контратаки.

Военные также добавили, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки военных.

Карта боев вокруг Алеппо

Издание SOHR сообщает, что повстанцам удалось взять под контроль несколько городов и поселков на севере Хамы. Также группировка смогла взять под контроль национальный аэропорт Алеппо, который является первым гражданским аэропортом.

Напомним, что 29 ноября оппозиционные силы Сириизашли в центр Алеппо, а бойцы Асада с союзниками отступили. По данным местных медиа, бойцы Командования военных операций не встретили никакого сопротивления и публиковали кадры из центральных частей населенного пункта.