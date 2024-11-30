ЗС Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу, — Reuters

Повстанцям вдалося взяти під контроль кілька міст і селищ на півночі Хами. Також угруповання змогло взяти під контроль національний аеропорт Алеппо, який є першим цивільним аеропортом.

Збройні сили Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо. Вони зробили це, щоб зібратися силами і підготувати констрнаступ. Про це пише видання Reuters.

Так, 30 листопада, сирійські війська оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти "терористів", як вони назвали повстанців.

Вони заявили, що відхід робиться для того, аби вони могли перегрупуватися перед прибуттям підкріплення для контратаки.

Військові також додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі загинули або отримали поранення десятки військових.

Карта боїв навколо Алеппо

Видання SOHR повідомляє, що повстанцям вдалося взяти під контроль кілька міст і селищ на півночі Хами. Також угруповання змогло взяти під контроль національний аеропорт Алеппо, який є першим цивільним аеропортом.

Нагадаємо, що 29 листопада опозиційні сили Сирії зайшли в центр Алеппо, а бійці Асада з союзниками відступили. За даними місцевих медіа, бійці Командування військових операцій не зустріли жодного опору і публікували кадри з центральних частин населеного пункту.