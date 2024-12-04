Компенсация за уничтоженное РФ жилье: в Раде определили, кто первым получит деньги

Приоритетными будут 6 категорий граждан, среди которых пенсионеры и семьи с детьми. 288 депутатов поддержали законопроект во 2 чтении.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект о приоритетности в праве на компенсацию за уничтоженное жилье для внутренне переселенных лиц. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Так, парламент во втором чтении проголосовал за законопроект №11028, который определяет приоритетность среди внутренне перемещенных лиц для получения компенсации за утраченное жилье.

Гончаренко отметил, что приоритетное право на получение компенсации планируют предоставить определенным категориям граждан, которые:

достигли пенсионного возраста;

имеют на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

являются лицами с инвалидностью ІІІ группы.

Как отметил народный депутат Украины Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 288 депутатов.

"Поддержали в целом №11028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. За — 288", — проинформировал он.

Напомним, что Украинцы, которые выехали с временно оккупированных территорий или местности, где продолжаются бои, а также те, кто потерял жилье, могут получить от государства выплаты на проживание, или потерять их, если не соответствуют определенным критериям. Среди критериев есть требования к уровню доходов и принадлежность к уязвимым группам населения.