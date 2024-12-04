Компенсація за знищене РФ житло: у Раді визначили, хто першим отримає гроші

Пріоритетними будуть 6 атегорій громадян, серед яких пенсіонери та родини з дітьми. 288 депутатів підтримали законопроєкт у 2 читанні.

Верховна Рада 4 грудня ухвалила законопроєкт щодо пріоритетності в праві на компенсацію за знищене житло для внутрішньо переселених осіб. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Так, парламент у другому читанні проголосував за законопроєкт №11028, який визначає пріоритетність серед внутрішньо переміщених осіб для отримання компенсації за втрачене житло.

Гончаренко зауважив, що пріоритетне право на отримання компенсації планують надати певним категоріям громадян, які:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до 6 років;

мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Як зазначив народний депутат України Ярослав Железняк, за законопроєкт проголосували 288 депутатів.

"Підтримали в цілому №11028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. За — 288", — проінформував він.

Нагадаємо, що Українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій або місцевості, де тривають бої, а також ті, хто втратив житло, можуть отримати від держави виплати на проживання, або втратити їх, якщо не відповідають певним критеріям. Серед критеріїв є вимоги до рівня доходів та приналежність до вразливих груп населення.